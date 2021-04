Barbara D’Urso in trattative con la RAI e pronta a lasciare Mediaset? (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo alcuni rumors Barbara D'Urso avrebbe deciso di ascoltare le proposte della RAI e lasciare Mediaset dopo la chiusura anticipata de Live - Non è la D'Urso: quanto c'è di vero? L'anno prossimo potremmo vedere Barbara D'Urso alla RAI? Lo scenario, che avrebbe del clamoroso, è stato prospettato dal solito Dagospia: secondo il portale di Roberto D'Agostino 'Carmelita' potrebbe lasciare Mediaset, delusa dalla chiusura anticipata di Live - Non è la D'Urso, avrebbe avviato una trattativa con viale Mazzini. I malumori in casa Mediaset sono ormai all'ordine del giorno, da settimane si parla di una guerra in atto tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso. La conduttrice di Amici, secondo alcune indiscrezioni, non vuole che i protagonisti delle sue trasmissioni ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 aprile 2021) Secondo alcuni rumorsD'Urso avrebbe deciso di ascoltare le proposte della RAI edopo la chiusura anticipata de Live - Non è la D'Urso: quanto c'è di vero? L'anno prossimo potremmo vedereD'Urso alla RAI? Lo scenario, che avrebbe del clamoroso, è stato prospettato dal solito Dagospia: secondo il portale di Roberto D'Agostino 'Carmelita' potrebbe, delusa dalla chiusura anticipata di Live - Non è la D'Urso, avrebbe avviato una trattativa con viale Mazzini. I malumori in casasono ormai all'ordine del giorno, da settimane si parla di una guerra in atto tra Maria De Filippi eD'Urso. La conduttrice di Amici, secondo alcune indiscrezioni, non vuole che i protagonisti delle sue trasmissioni ...

