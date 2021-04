Aumenta il numero di morti nel sudest asiatico a causa della tempesta. (Di martedì 6 aprile 2021) Il ciclone che ha colpito l'Indonesia e il Timor Est continua a mietere vittime che salgono almeno a 160. Oltre 10mila le persone senza più una casa. Ciclone in Indonesia e Timor Est: le vittime sono almeno 160 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) Il ciclone che ha colpito l'Indonesia e il Timor Est continua a mietere vittime che salgono almeno a 160. Oltre 10mila le persone senza più una casa. Ciclone in Indonesia e Timor Est: le vittime sono almeno 160 su Notizie.it.

