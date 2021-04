Alda D’Eusanio | la verità sull’espulsione dal Grande Fratello Vip | “Sono stata chiamata e cacciata mentre ero ancora in ciabatte”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 6 aprile 2021) Era solamente di qualche giorno fa l’ultimo sfogo della conduttrice televisivache, nel corso di un’intervista, era tornata sulla sua espulsione dalVip che sembra aver avuto fortissime ripercussioni su tutta la sua carriera televisiva in quel di Mediaset che l’avrebbe inserita in una sorta di “lista nera“, impedendole di partecipare a qualsivoglia programma sulla rete., dopo l’espulsione al GF Vip la “lista nera” di Mediaset È una lunga intervista quella rilasciata al settimanale Mio dadi cui non si hanno più tracce televisive dopo quell’immediata espulsione dalla casa delVip. Parole forti e diffamanti oltre ad essere mendaci quelle ...