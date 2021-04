Ajax-Roma, Fonseca in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di martedì 6 aprile 2021) La Roma, reduce dal pareggio in campionato con il Sassuolo, deve già pensare al prossimo impegno con gli olandesi dell’Ajax valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2020/2021. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 7 aprile alle ore 18:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 6 aprile 2021) La, reduce dal pareggio in campionato con il Sassuolo, deve già pensare al prossimo impegno con gli olandesi dell’valevole per l’andei quarti di finale di Europa League 2020/2021. Il tecnico giallorosso Pauloalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di mercoledì 7 aprile alle ore 18:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

