“Tommaso Zorzi e Gabriel Garko stanno insieme”: parla l’influencer (Di lunedì 5 aprile 2021) Tommaso Zorzi e Gabriel Garko stanno insieme? l’influencer e l’attore sono stati paparazzati più volte insieme e sembra che dopo la fine del GF Vip sia nato un bel legame. A chiarire il rapporto fra i due, dopo numerose indiscrezioni, ci ha pensato proprio Zorzi che ha replicato ai gossip, prima a Verissimo, poi su Instagram. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha confessato che fra lui e Garko c’è solo una bella amicizia, nata dopo l’incontro nel reality in cui Gabriel ha scelto di fare coming out in una lunga lettera a Rosalinda Cannavò. “Tra noi c’è solo amicizia – ha confessato a Silvia Toffanin -. Ci siamo visti subito dopo la fine del Grande Fratello. Lui era venuto a Milano per incontrare ... Leggi su dilei (Di lunedì 5 aprile 2021)e l’attore sono stati paparazzati più voltee sembra che dopo la fine del GF Vip sia nato un bel legame. A chiarire il rapporto fra i due, dopo numerose indiscrezioni, ci ha pensato proprioche ha replicato ai gossip, prima a Verissimo, poi su Instagram. L’opinionista dell’Isola dei Famosi ha confessato che fra lui ec’è solo una bella amicizia, nata dopo l’incontro nel reality in cuiha scelto di fare coming out in una lunga lettera a Rosalinda Cannavò. “Tra noi c’è solo amicizia – ha confessato a Silvia Toffanin -. Ci siamo visti subito dopo la fine del Grande Fratello. Lui era venuto a Milano per incontrare ...

Advertising

MediasetPlay : Uhhhhhhh... è ufficiale e #Verissimo ???? @tommaso_zorzi vi aspetta da mercoledì 7 aprile alle 20.45 su @MediasetPlay… - MediasetPlay : Cosa fanno Tommaso Zorzi, Annie Mazzola, Stefania Gucci, Linda Taddei, Paolo Camilli in streaming su Mediaset Play?… - MediasetPlay : Un salto in Honduras con gli opinionisti dell’@IsolaDeiFamosi ?? #Verissimo vi aspetta alle 15.30 su #Canale5 e in s… - rose93784886 : RT @lapartevera: @tommaso_zorzi Viene anche nel nostro # così tanto ossessionato stai ama????? - mig_sofi : @ansiaebestemmie @stefyorlando Ti illudo come hanno illuso me l'altro giorno quando mi sono ritrovata il like di Tommaso Zorzi -