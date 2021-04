Russia, Alexey Navalny trasferito in ospedale con “febbre alta e tosse”: si teme tubercolosi (Di lunedì 5 aprile 2021) Alexey Navalny è stato ricoverato nell’ospedale della prigione con febbre alta e tosse. Si teme che possa essere tubercolosi. L’oppositore russo è al quinto giorno di sciopero della fame. La notizia è stata confermata dal servizio penitenziario. La sua portavoce Kira Yarmish ha sottolineato che Navalny ha “intorpidimento delle gambe, febbre alta e tosse, mentre diverse persone nella sua unità sono già state ricoverate in ospedale per tubercolosi. Sembra tutto davvero brutto”. L’oppositore russo, che si trova in un campo di prigionia a circa un centinaio di chilometri da Mosca, ha già lamentato forti dolori alla schiena e una paralisi temporanea ad una ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 aprile 2021)è stato ricoverato nell’della prigione con. Siche possa essere. L’oppositore russo è al quinto giorno di sciopero della fame. La notizia è stata confermata dal servizio penitenziario. La sua portavoce Kira Yarmish ha sottolineato cheha “intorpidimento delle gambe,, mentre diverse persone nella sua unità sono già state ricoverate inper. Sembra tutto davvero brutto”. L’oppositore russo, che si trova in un campo di prigionia a circa un centinaio di chilometri da Mosca, ha già lamentato forti dolori alla schiena e una paralisi temporanea ad una ...

