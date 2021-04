Renica: “Rrahmani non è da Napoli, a Torino giocherà Maksimovic” (Di lunedì 5 aprile 2021) L’ex Renica su Rrahmani L’ex azzurro Alessandro Renica è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato di Amin Rrahmani e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 5 aprile 2021) L’exsuL’ex azzurro Alessandroè intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dove ha parlato di Amine … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ForzAzzurri1926 : NAPOLI, CHE ATTACCO UN EX AZZURRO SICURO, NON E' DA NAPOLI. A TORINO DEVE GIOCARE LUI, I TIFOSI NON LA PRENDONO BEN… - SIMONE4ESPOSITO : RT @tuttonapoli: Renica boccia Rrahmani: 'Non è da Napoli. Giocherà Maksimovic a Torino...' - tuttonapoli : Renica boccia Rrahmani: 'Non è da Napoli. Giocherà Maksimovic a Torino...' - MundoNapoli : Alessandro Renica su Facebook: “Maksimovic è nettamente superiore a Manolas e Rrahmani” -