Pio e Amedeo sotto inchiesta | la battuta sul catcalling divide il web

Nel corso dell'ultima puntata di Amici 2021, Pio e Amedeo hanno fatto la loro entrata per il consueto monologo di intrattenimento. Tra una battuta e l'altra, si è passati subito al catcalling, la vera e propria molestia sessuale di cui si è tanto parlato in questi giorni. I due hanno scherzato sull'argomento e alcune battute non sono piaciute affatto ai telespettatori. Solo qualche giorno fa, d'altronde, Er Faina è stato costretto alle scuse per le sue dichiarazioni su tale atteggiamento. Pio e Amedeo: la battuta sul catcalling Da qualche giorno a questa parte non si fa altro che parlare di catcalling, una serie di finti apprezzamenti fatti in strada che sono tutto fuorché complimenti (fischi, commenti e urli). Ecco quindi che Pio e Amedeo hanno deciso ...

CiampaStan : PIO E AMEDEO IL CANCRO ITALIANO - MarcoTroiano8 : Mo pio e amedeo si sono messi a fare un programma tutto loro su canale 5 mamma mia con questi 2 mi vergogno davvero… - icallhnz : Criticano lol e ridono per Pio e Amedeo - harsvodka : Raga ma perché odiate tutti Pio e Amedeo? Che hanno fatto? Io non li seguo ma son curiosa - PazzeskaMilano2 : Si può mandare LOL in prima serata su Canale 5 al posto dello show di quei due peracottari di Pio e Amedeo? Grazie… -