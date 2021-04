Palermo | fermato Giuseppe Calvaruso | boss manager di Cosa Nostra

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 5 aprile 2021) Le indagini condotte dai Carabinieri di, secondo le valutazioni del P.M., hanno permesso di individuare il presunto nuovo reggente del mandamento mafioso Pagliarelli,, ritenuto undi primo piano, che gestiva gli affari didal Brasile. Nel dettaglioè accusato di avere individuato di volta in volta gli uomini più affidabili per la gestione degli affari delle famiglie mafiose a lui subordinate ed in particolare Giovanni Caruso quale suo personale referente nel corso della propria assenza dal territorio italiano, avendo soggiornato ilper molto tempo in Brasile; di aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di contatti, riunioni ed incontri anche in luoghi riservati, un costante ...