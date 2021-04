MLB The Show 21: confermata l’uscita su Xbox Game Pass (Di lunedì 5 aprile 2021) L’ultimo capitolo della famosa serie di videogiochi dedicata al baseball, ovvero MLB The Show 21, non solo sbarcherà sui sistemi Microsoft, ma verrà addirittura inserito nel catalogo dell’Xbox Game Pass Per quanto riguarda l’edizione del 2021, MLB The Show non smette di stupire. Tutti i capitoli della serie, che debuttò nel lontano 2006 per PS2 e PSP, son sempre stati sviluppati da San Diego Studio (studio di sviluppo first-party di proprietà Sony) e perciò sono sempre stati esclusive assolute delle console PlayStation. Per quest’anno invece, pare ci sia stato un totale cambio di rotta: non solo usciranno le versioni Xbox One e Xbox Series X/S, ma, come è stato recentemente annunciato, MLB The Show 21 sarà anche disponibile ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 5 aprile 2021) L’ultimo capitolo della famosa serie di videogiochi dedicata al baseball, ovvero MLB The21, non solo sbarcherà sui sistemi Microsoft, ma verrà addirittura inserito nel catalogo dell’Per quanto riguarda l’edizione del 2021, MLB Thenon smette di stupire. Tutti i capitoli della serie, che debuttò nel lontano 2006 per PS2 e PSP, son sempre stati sviluppati da San Diego Studio (studio di sviluppo first-party di proprietà Sony) e perciò sono sempre stati esclusive assolute delle console PlayStation. Per quest’anno invece, pare ci sia stato un totale cambio di rotta: non solo usciranno le versioniOne eSeries X/S, ma, come è stato recentemente annunciato, MLB The21 sarà anche disponibile ...

