Gestore denuncia scomparsa di alcuni cellulari dal suo negozio La Polizia di Stato li rinviene e denuncia un romano per furto

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ildi undi telefonia si è presentato negli uffici delladidel commissariato Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua perre, dopo aver fatto un inventario periodico, la sparizione di. Un’attività di indagine e di ricerca ha permesso agli agenti di rintracciaredeirubati, su un noto sito online dove venivano venduti a prezzo di mercato assolutamente concorrenziale e risultando particolarmente appetibile tanto chedi questi, sono stati rintracciati in Veneto e Lombardia. Tutti gli acquirenti, ignari di tutto, sono stati contattati dai poliziotti e isottoposti a sequestro. Ulteriori ...

Spariscono i cellulari dal suo negozio di Roma e, dopo averlo scoperto, presenta denuncia. Questo quanto ha riscontrato il gestore di un negozio di telefonia che si è presentato negli uffici della polizia.