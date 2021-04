Erdogan grida al 'golpe' e fa arrestare 10 ex ammiragli con un pretesto

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 5 aprile 2021) La polizia turca ha arrestato nella notte 10 exdella Marina di Ankara, accusati di “attentato all’ordine costituzionale”. Altri 4 sono stati obbligati a presentarsi in questura entro 72 ore, ma non detenuti vista la loro età avanzata. Tutto è nato da un dichiarazione pubblica, firmata da 104in pensione, diffusa nel fine settimana per denunciare i rischi di un eventuale ritiro dalla Convenzione di Montreux, firmata nel 1936 per regolare il traffico navale negli stretti turchi, il Bosforo e i Dardanelli, che collegano il mar Nero al Mediterraneo orientale. Il trattato, che garantisce la circolazione dei mercantili e limita quella delle navi militari, era stato messo in discussione dopo il definito via libera al ‘Kanal Istanbul’, il canale artificiale lungo 45 km da scavare sulla sponda europea della metropoli, in parallelo al ...