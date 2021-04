Covid, tornano a salire terapie intensive (+34) e ricoveri ordinari (+353). I DATI (Di lunedì 5 aprile 2021) Aumentano i pazienti in rianimazione (3.737, ieri -11) e negli altri reparti (28.785, ieri -57). I nuovi casi in 24 ore sono 10.680, rilevati su 102.795 tamponi giornalieri con una percentuale di positivi al 10,4% (ieri 7,18%). Le vittime sono 296 in un giorno. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 5 aprile Leggi su tg24.sky (Di lunedì 5 aprile 2021) Aumentano i pazienti in rianimazione (3.737, ieri -11) e negli altri reparti (28.785, ieri -57). I nuovi casi in 24 ore sono 10.680, rilevati su 102.795 tamponi giornalieri con una percentuale di positivi al 10,4% (ieri 7,18%). Le vittime sono 296 in un giorno. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute del 5 aprile

