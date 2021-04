Covid, in Puglia finiti i posti in terapia intensiva con l’Ecmo (Di lunedì 5 aprile 2021) Il macchinario che sostituisce le funzioni di cuore e polmone in Puglia è disponibile solo al Policlinico di Bari In Puglia sono terminate le disponibilità di terapie intensive con l’Ecmo, l’ossigenazione extracorporea cuore-polmone. Il tipo di macchinario nella regione pugliese è disponibile soltanto al Policlinico di Bari. Così, per una paziente ammalata di Covid di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 5 aprile 2021) Il macchinario che sostituisce le funzioni di cuore e polmone inè disponibile solo al Policlinico di Bari Insono terminate le disponibilità di terapie intensive con, l’ossigenazione extracorporea cuore-polmone. Il tipo di macchinario nella regione pugliese è disponibile soltanto al Policlinico di Bari. Così, per una paziente ammalata didi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

