Vaccini Lazio, “in arrivo metà delle dosi necessarie” (Di domenica 4 aprile 2021) Vaccini nel Lazio, per l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – oggi in visita all’hub vaccinale della Nuvola all’Eur con il governatore Nicola Zingaretti -“la macchina non si ferma, ma per arrivare all’obiettivo che ha indicato il premier Draghi servono 15 milioni di dosi in Italia al mese e un milione e mezzo nel Lazio. Ne arrivano la metà. Quando arriveranno queste dosi possiamo dire che l’obiettivo è raggiungile e mi sembra che c’è ancora distanza”. “Più dosi arrivano – ha aggiunto – prima arriviamo all’immunità di gregge. Noi siamo pronti a farne 60mila al giorno, ma non mi sembra che ad aprile ci sia questa possibilità, almeno dalle cose che ho sentito”. “Le dosi? Sicuramente – continua D’Amato – quelle annunciate da Johnson&Johnson non ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021)nel, per l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato – oggi in visita all’hub vaccinale della Nuvola all’Eur con il governatore Nicola Zingaretti -“la macchina non si ferma, ma per arrivare all’obiettivo che ha indicato il premier Draghi servono 15 milioni diin Italia al mese e un milione e mezzo nel. Ne arrivano la. Quando arriveranno questepossiamo dire che l’obiettivo è raggiungile e mi sembra che c’è ancora distanza”. “Piùarrivano – ha aggiunto – prima arriviamo all’immunità di gregge. Noi siamo pronti a farne 60mila al giorno, ma non mi sembra che ad aprile ci sia questa possibilità, almeno dalle cose che ho sentito”. “Le? Sicuramente – continua D’Amato – quelle annunciate da Johnson&Johnson non ...

TgLa7 : ++ #Vaccini: nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni ++ Zingaretti: utilizzeremo #JohnsonJohnson - Agenzia_Ansa : Vaccini nel Lazio dal 20 aprile in farmacia per 55-60enni. Il governatore della regione, Nicola Zingaretti: utilizz… - G_mastrovito : RT @Ruffino_Lorenzo: Riduzione media delle somministrazioni dei vaccini la domenica: >70%: Liguria >60%: Puglia, Trento >50%: Calabria >40… - EDeLeonibus : RT @Ruffino_Lorenzo: Riduzione media delle somministrazioni dei vaccini la domenica: >70%: Liguria >60%: Puglia, Trento >50%: Calabria >40… - AntonioParisi00 : RT @Ruffino_Lorenzo: Riduzione media delle somministrazioni dei vaccini la domenica: >70%: Liguria >60%: Puglia, Trento >50%: Calabria >40… -