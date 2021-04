Vaccini, La Vecchia: la speranza è arrivare a giugno come la Gb oggi (Di domenica 4 aprile 2021) Contribuirà anche la bella stagione afferma l'epidemiologo dell'Università di Milano. Un carico sui nostri ospedali e soprattutto un numero di morti molto ridotto Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 aprile 2021) Contribuirà anche la bella stagione afferma l'epidemiologo dell'Università di Milano. Un carico sui nostri ospedali e soprattutto un numero di morti molto ridotto

Advertising

Corriere : Lucia Pirolo, la dottoressa che fa i vaccini a domicilio con la vecchia Giardiniera del padre - RossEleven : @maurizi47842333 DeMattei cattolico, dentro Vaticano. I vaccini sono leciti vecchia polemica… ma Ratzinger + Dottri… - MiuccioPrado : @Vecchia_Dentro_ @l_patrizia @mgmaglie La mia impressione è che è una storia costruita ad arte per montare una pole… - Framiriam1 : RT @AnnaritaNinni: Belluno, la dottoressa Lucia Pirolo e il papà (medico in pensione) fanno i vaccini a domicilio con una vecchia 500 d’epo… - MaxLandra : RT @AnnaritaNinni: Belluno, la dottoressa Lucia Pirolo e il papà (medico in pensione) fanno i vaccini a domicilio con una vecchia 500 d’epo… -