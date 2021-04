Un posto al sole, lutto in famiglia per l’attore Patrizio Rispo (Di domenica 4 aprile 2021) Il noto attore di Un posto al sole, Patrizio Rispo, ha subito un gravissimo lutto in famiglia: l’annuncio è arrivato da lui stesso l’attore Patrizio Rispo, noto per l’interpretazione da oltre 20 anni di Raffaele Giordano nella soap Un posto al sole, ha subito un grave lutto in famiglia. L’uomo ha perso suo padre ed L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Il noto attore di Unal, ha subito un gravissimoin: l’annuncio è arrivato da lui stesso, noto per l’interpretazione da oltre 20 anni di Raffaele Giordano nella soap Unal, ha subito un gravein. L’uomo ha perso suo padre ed L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

lousxhabjts : guardando i dati gli stati uniti sono messi molto peggio, quindi il messico non è neanche il peggior posto, poi v…… - zazoomblog : “Ciao amico mio bello…”. Lutto per Patrizio Rispo l’amatissimo Raffaele di Un posto al sole: “Adesso…” - #“Ciao… - paolovarsi1 : Tutti vogliono un posto al sole al Polo Nord | [solo per abbonati] - SaintJu37905117 : @La_manina__ Economisti e presunti tali. Tipo quell'ex mezzo sindacalista che era pessimo da sindacalista ed ora si… - Aldo43493875 : @ilruttosovrano Io ci aggiungerei anche le sardine, che ultimamente si stanno agitando per trovare un posto al sole. -