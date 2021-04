Russia-Ucraina: una nuova escalation in corso (Di domenica 4 aprile 2021) I paesi occidentali sono sempre più preoccupati per le crescenti tensioni Russia-Ucraina. Negli ultimi gironi Mosca ha rafforzato la sua presenza militare al confine ucraino e nella penisola di Crimea. Il presidente americano Joe Biden ha espresso tutto il suo sostegno a Kiev affermando che Washington sostiene la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina di fronte Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) I paesi occidentali sono sempre più preoccupati per le crescenti tensioni. Negli ultimi gironi Mosca ha rafforzato la sua presenza militare al confine ucraino e nella penisola di Crimea. Il presidente americano Joe Biden ha espresso tutto il suo sostegno a Kiev affermando che Washington sostiene la sovranità e l’integrità territoriale dell’di fronte

