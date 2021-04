Roma | tensione tra Fonseca e la squadra dopo Sassuolo

(Di domenica 4 aprile 2021) In casanon si respira un clima particolarmente tranquillo, in queste ore c’è stato un duro faccia a faccia trae la. In casanon si respira di certo un’aria particolarmente serena. Per lagiallorossa l’ultimo pareggio patito in casa del, è stato un ulteriore segnale di quanto all’interno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Nessun episodio di tensione tra Fonseca e la squadra - napolimagazine : ROMA - Nessun episodio di tensione tra Fonseca e la squadra - apetrazzuolo : ROMA - Nessun episodio di tensione tra Fonseca e la squadra - giornaleradiofm : Calcio; Roma; nessun episodio tensione tra Fonseca e squadra: (ANSA) - ROMA, 04 APR - La Roma smentisce categoricam… - PagineRomaniste : Roma, nessun episodio di tensione tra #Fonseca e squadra #ASRoma #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Roma tensione

Una giornata di festa a cinque stelle per Bruno Peres, che ha trascorso la festività insieme alla compagna in uno degli hotel più importanti dicon tanto di Jacuzzi . 'Il sorriso non ce lo ...Il pareggio di ieri in casa del Sassuolo ha lasciato ancora una volta strascichi in casa, con le tensioni che aumentano intorno al club giallorosso: il confronto Lanon arriva di certo nel modo migliore possibile alla super sfida di Europa League contro l'Ajax in programma per giovedì sera. I giallorossi di Fonseca infatti, sono reduci dall'amaro pareggio di ...ROMA, 04 APR - La Roma smentisce categoricamente le ricostruzioni relative a episodi di tensione nello spogliatoio che nella giornata di oggi avrebbero visto come protagonisti i calciatori giallorossi ...Ieri si è giocata la 29a giornata di Serie A, tutta in un unico giorno. Oggi, nel day after, ci sono alcune situazioni da monitorare, soprattutto sulla Roma. ROMA – Clima teso in casa Roma dopo il ...