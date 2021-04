Quartararo: 'Stessa moto del Qatar, ma ho gestito meglio le gomme' (Di domenica 4 aprile 2021) Bellissima gara e grande gestione per Fabio Quartararo che, dopo il successo del compagno di squadra Viñales, ha riportato la Yamaha sul gradino più alto del podio. Grande gara anche per i due piloti ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) Bellissima gara e grande gestione per Fabioche, dopo il successo del compagno di squadra Viñales, ha riportato la Yamaha sul gradino più alto del podio. Grande gara anche per i due piloti ...

ALENFT1 : @EsercitoCrucian Se avesse la stessa moto di quartararo e vinales forse non parleremmo così...visto anche il rendim… - Astrocolo : Rossi che problemi ha perché non si ritira ? È evidente che ha grossi limiti fisici e non della moto poiché è la st… - AngyFra89 : @michelaotto1 Si, quasi la stessa?? Però avevo il dubbio tra Pecco e Quartararo. - shanks_001 : @negroni_thomas @mvkoficial12 Io però di Vinales non mi fido. Vedremo dopo il Qatar... Stessa cosa per Quartararo..… -