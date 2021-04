“Per fare soldi usavano pure Checco Zalone”. Le Ong, i migranti e Tolo Tolo, le carte: sconvolgente verità sui salvataggi in mare (Di domenica 4 aprile 2021) “I soldi per andare a prendere i migranti e portarli in Italia arrivano anche da personaggi famosi, come Checco Zalone”. Lo scrive il Giornale, che si è occupato di approfondire l'indagine della procura di Ragusa, che accusa Luca Casarini e altre sette persone di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: avrebbero incassato da un armatore danese 125mila euro per caricare 27 migranti che si trovavano sulla sua petroliera e trasportarli in Italia con la Ong Mediterranea. Ma cosa c'entra Checco Zalone in tutto ciò? La spiegazione la si trova nelle carte: nella sua ultima pellicola, Tolo Tolo, l'attore “per finanziarli indirettamente ha voluto la loro collaborazione al film ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) “Iper andare a prendere ie portarli in Italia arrivano anche da personaggi famosi, come”. Lo scrive il Giornale, che si è occupato di approfondire l'indagine della procura di Ragusa, che accusa Luca Casarini e altre sette persone di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: avrebbero incassato da un armatore danese 125mila euro per caricare 27che si trovavano sulla sua petroliera e trasportarli in Italia con la Ong Mediterranea. Ma cosa c'entrain tutto ciò? La spiegazione la si trova nelle: nella sua ultima pellicola,, l'attore “per finanziarli indirettamente ha voluto la loro collaborazione al film ...

Advertising

ZZiliani : CRONACA VERA. La #Juventus è in mutande (in tutti i sensi), vuole pagare ai giocatori 4 mensilità nella stagione pr… - LucaBizzarri : @mgmaglie Una depressione non credo possa essere diagnosticata via Twitter (spero non fosse intesa come insulto, co… - fanpage : I dipendenti a volte sono costretti a fare pipì in bottiglie di plastica per non tardare le consegne. Amazon inizia… - fvckdirections : Accompagno mio nonno a letto perché dice non riuscire a camminare. 15 minuti dopo è ancora in giro per casa a fare chissa cosa, okk. - s_tef : RT @Zorpastanacc: Potrei guardare Francesco per ore fare il barman esattamente come lui guardava Tommaso fare le torte -