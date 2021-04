MotoGP | GP Doha 2021 | orario d’inizio e come vedere in tv la gara

Leggi su oasport

(Di domenica 4 aprile 2021) Oggi domenica 4 aprile (ore 19.00) si disputa il GP di, seconda tappa del Mondiale. Sul circuito di Losail va in scena un nuovo appuntamento del campionato, a sette giorni di distanza dal GP del Qatar corso proprio su questo tracciato. Sarà una Pasqua di fuoco per tutti gli appassionati di motori, le due ruote ci terranno compagnia e si preannuncia grandissimo spettacolo, anche perché in pista può succedere davvero di tutto. Guarda in streaming live il GP disu DAZN Jorge Martin scatterà dalla pole-position per la prima volta in carriera. Lo spagnolo, alla secondain carriera nella massima cilindrata, partirà davanti al francese Johann Zarco. Le due Ducati Pramac sono davanti a tutti. All’inseguimento le due Yamaha ufficiali (Maverick Vinales, vincitore settimana scorsa, è ...