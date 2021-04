Meteo, è una Pasqua con il tempo variabile: ecco dove è prevista pioggia (Di domenica 4 aprile 2021) Le previsioni Meteo per l’Italia nel giorno di Pasqua sono a geometria variabile, da un lato la forza dell’anticiclone africano è ridotta causando pioggia, soprattutto al Sud, e freddo. Di contro al Centro e al Nord è previsto un progressivo miglioramento. Vediamo i dettagli con i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Il bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile del 3 aprile valido per tutto il giorno di Pasqua indica una cartina dell’Italia completamente verde. Non sono presenti avvisi di Meteo avverso e di allerta Meteo. Il bollettino nazionale di criticità e allerta Meteo-idro è il quadro di sintesi delle allerte diramate a livello regionale per rischio idraulico, idrogeologico e ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021) Le previsioniper l’Italia nel giorno disono a geometria, da un lato la forza dell’anticiclone africano è ridotta causando, soprattutto al Sud, e freddo. Di contro al Centro e al Nord è previsto un progressivo miglioramento. Vediamo i dettagli con i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Il bollettino del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile del 3 aprile valido per tutto il giorno diindica una cartina dell’Italia completamente verde. Non sono presenti avvisi diavverso e di allerta. Il bollettino nazionale di criticità e allerta-idro è il quadro di sintesi delle allerte diramate a livello regionale per rischio idraulico, idrogeologico e ...

