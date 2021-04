L'Eredità, Pasqua fortunata per Guglielmo Moretti: 'Sei fantasticamente folle' (Di domenica 4 aprile 2021) Si festeggia in grande a L'Eredità la Pasqua 2021 che è stata caratterizzata dallo strepitoso trionfo del giovane Guglielmo Moretti. Il ragazzo, già campione in questo periodo invernale, si è dimostrato piuttosto preparato infatti non ha aspettato il caratteristico 'Gong' prima di scrivere la frase vincente. Molto esilarante è stato il dialogo tra il conduttore Flavio Insinna e Gugliemo, i due sono riusciti a strappare una risata al pubblico da casa. Intanto, l'intuizione del giovane campione si è rivelata azzeccata! L'Eredità: Pasqua fortunata per il campione Guglielmo Moretti Continua l'avvincente ciclo dedicato alla beneficenza con 'L'Eredità per l'Italia'. Esattamente come l'anno scorso, il longevo game show di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 4 aprile 2021) Si festeggia in grande a L'la2021 che è stata caratterizzata dallo strepitoso trionfo del giovane. Il ragazzo, già campione in questo periodo invernale, si è dimostrato piuttosto preparato infatti non ha aspettato il caratteristico 'Gong' prima di scrivere la frase vincente. Molto esilarante è stato il dialogo tra il conduttore Flavio Insinna e Gugliemo, i due sono riusciti a strappare una risata al pubblico da casa. Intanto, l'intuizione del giovane campione si è rivelata azzeccata! L'per il campioneContinua l'avvincente ciclo dedicato alla beneficenza con 'L'per l'Italia'. Esattamente come l'anno scorso, il longevo game show di ...

