Il Paradiso delle Signore | trame dal 5 al 9 aprile | la crisi di Vittorio

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 4 aprile 2021) Le prossime puntate de Ilriserveranno ancora molte sorprese soprattutto per quanto concerne latrae Marta. Le anticipazioni dal 5 al 10raccontano che Conti farà ritorno a casa in pessime condizioni dopo l'incidente avuto mentre era in viaggio per Parigi. Beatrice cercherà di assisterlo senza risultare invadente. Intanto per la Pasquetta, Armando andrà in bici con Rocco e Pietro, mentre Marcello si recherà ad un picnic con Ludovica a villa Brancia. Stefania, Maria, Irene e Anna, invece, decideranno di trascorrere la serata al cinema. In seguito, Marta, che non avrà più notizie di, sarà in apprensione, ma lui non vorrà sentirla e dirà ad Adelaide di essere a conoscenza della tresca tra la moglie e Dante. Nel ...