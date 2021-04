Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 5 – 9 aprile 2021 | una Pasquetta tra gite e drammi da risolvere

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 4 aprile 2021) Il- Roberto Farnesi E’anche per i protagonisti de Il: c’è chi va al cinema, chi organizza un pic nic e chi una gita in bicicletta, festeggiando il momento insieme agli amici più cari. C’è anche chi, però, non è in vena di festeggiare, perchè ha troppi problemi da, come Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e la contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), che tentano di arginare la valanga causata dall’arrivo di Dante (Luca Bastianelli) a Milano: l’uno provando a calmare Vittorio (Alessandro Tersigni), l’altra affrontando a muso duro Fiorenza (Greta Oldoni), che ha lasciato trapelare la verità sul legame tra Dante e Marta (Gloria Radulescu). I dettagli nelle ...