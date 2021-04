Covid, Meloni: 'Sulle restrizioni Draghi come Conte' (Di domenica 4 aprile 2021) 'Il problema è che il governo non è in grado di fare le cose necessarie per consentire la riapertura. Draghi asseconda le posizioni di Speranza, del Pd, del M5s, in totale continuità con Conte'. Lo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) 'Il problema è che il governo non è in grado di fare le cose necessarie per consentire la riapertura.asseconda le posizioni di Speranza, del Pd, del M5s, in totale continuità con'. Lo ha ...

