Covid Campania | oggi 1 908 contagi e 7 morti | bollettino 4 aprile

(Di domenica 4 aprile 2021) Sono 1.908 ida coronavirus in, 4, secondo i dati deldella regione. Tra questi, secondo la tabella, gli asintomatici sono 1.273. I sintomatici sono 635. Sono registrati altri 7, avvenuti nelle ultime 48 ore. I nuovi casi sono stati individuati su 17.228 tamponi molecolari e 1.022 antigenici. I posti letto in terapia intensiva occupati sono 153 su 656. Quelli di degenza sono 1.509 su 3.160. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

GDF : Questa mattina, a Napoli, dopo aver lottato contro il Covid-19, ci ha lasciato l’ - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (4 aprile 2021) Ecco l’aggiornamento… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, BOLLETTINO VACCINAZIONI DEL 4 APRILE 2021 (ORE 12) Ecco l’aggiornamento?? - PaoloMadonnaDF : Bollettino 04/04/21: corsa a nove – Lombardia, Campania, E. Romagna, Puglia, Toscana, Lazio, Piemonte, Veneto e Sic… - MundoNapoli : Covid-19: diminuiscono i decessi in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Sono 1.908 i contagi da coronavirus inoggi, 4 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Tra questi, secondo la tabella, gli asintomatici sono 1.273. I sintomatici sono 635. Sono registrati altri 7 morti, avvenuti nelle ...Lo rende noto l'unità di crisi della Regioneattraverso il consueto bollettino del giorno. Reso noto anche il report posti letto su base regionale: terapie intensive disponibili 656, di cui ...StampaSono 1.908 i nuovi positivi al Covid in Campania, di cui 635 sintomatici, su 17.228 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di incidenza risulta dell’11,07%, in lieve calo rispetto all’11,92 di ...La Campania, seconda per numero di positivi attivi sul territorio nazionale dietro alla Lombardia, resterà nella zona rossa fino al 18 aprile ...