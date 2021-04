Cosa si può fare a Pasqua e Pasquetta? Ecco le regole (Di domenica 4 aprile 2021) Cosa si può fare a Pasqua? Poco. Non sarà lockdown, ma quasi. Tuttavia, rispetto al 2020 la festività avrà deroghe che consentono di non parlare di serrata totale. A regolare le disposizioni è, infatti, il decreto del governo Draghi del 12 marzo e che sarà in vigore fino al prossimo 6 aprile. Pasqua non in lockdown, ma quasi In particolare, in concomitanza con le festività, è stato disposto che l'Italia sia zona rossa nazionale nei giorni del 3, 4 e 5 aprile. Cioè il sabato santo, il giorno di Pasqua e Pasquetta. L'obiettivo è evitare che giorni di festa si tramutino in occasioni di ampia convivialità, tenuto conto che ogni contatto interumano rischia di diventare un veicolo per il virus. Pasqua in zona rossa, vietato circolare senza motivo Tuttavia, la «zona ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 4 aprile 2021)si può? Poco. Non sarà lockdown, ma quasi. Tuttavia, rispetto al 2020 la festività avrà deroghe che consentono di non parlare di serrata totale. A regolare le disposizioni è, infatti, il decreto del governo Draghi del 12 marzo e che sarà in vigore fino al prossimo 6 aprile.non in lockdown, ma quasi In particolare, in concomitanza con le festività, è stato disposto che l'Italia sia zona rossa nazionale nei giorni del 3, 4 e 5 aprile. Cioè il sabato santo, il giorno di. L'obiettivo è evitare che giorni di festa si tramutino in occasioni di ampia convivialità, tenuto conto che ogni contatto interumano rischia di diventare un veicolo per il virus.in zona rossa, vietato circolare senza motivo Tuttavia, la «zona ...

