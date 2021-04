Calciomercato Milan – Top player in saldo? Possibile! Ecco come | News

Advertising

Gazzetta_it : Occhio #Milan, #Romagnoli vuole 6 milioni: rinnovo difficile - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, a che punto è il rinnovo di #Donnarumma - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - Top player in saldo? Possibile! Ecco come - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Angelredblack1 : RT @Angelredblack1: #Milan rouge. Assolo #Hauge. Se la canta e se le suona da solo - infoitsport : Calciomercato Milan, scippo all’Inter a centrocampo! -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

...di.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, domenica 4 aprile 2021, del 'Corriere dello Sport': Non la prendono più L'Inter passa a Bologna con Lukaku: +8 sul...2 Come riporta La Gazzetta dello Sport , la valutazione che fa ildel cartellino di Alessio Romagnoli a sei anni dall'acquisto e dalla completa ammortizzazione del cartellino, è di 20 milioni di euro. Il capitano rossonero al momento è ai box per infortunio.(CalcioMercato.it) Tuttavia, come appreso da CM.IT, alcuni contatti si sono verificati anche con il Milan, che al momento non ha concretizzato il suo interesse. Il terzino ha il contratto in scadenza ...L’Inter trova la nona sinfonia consecutiva e a Bologna mette una chiara ipoteca sulla conquista dello scudetto. In terra emiliana decide la rete di Lukaku, ...