Atalanta | Gosens svela | “Avevo l’accordo con lo Schalke | ma la Dea non mi lasciò partire”

(Di lunedì 5 aprile 2021) Robinsi racconta.Non smette di stupire Robinfinito, dopo la grande stagione con l', nel mirino di diversi top club italiani ed esteri: uno su tutti la Juventus. Nonostante l'intenzione della Dea di trattenerlo a lungo, l'intenzione del laterale tedesco, resta quella di trasferirsi in Bundesliga. Un desiderio confermato dallo stesso terzino ai microfoni di Sport1.de."Ero già d’accordo con loper la stagione 2019/20. Celebravo il più grande successo nella storia dell’(la qualificazione in Champions) e quando siamo tornati a casa ad un certo punto sul display del mio smartphone è apparso un messaggio: “Ciao Robin, saresti interessato all’argomento S04? David Wagner, parlerà con il tuo agente lunedì. Buone celebrazioni stasera! Buona fortuna, Michael Reschke (ex ds ...

Robin Gosens, terzino dell'Atalanta e uomo mercato da 40 milioni di euro, ha rivelato a Sport1.de un retroscena di mercato che lo riguarda direttamente: "Ero già d'accordo con lo Schalke 04 per la stagione 2019-20. Celebravo il più grande successo nella storia dell'Atalanta (la qualificazione in Champions) e quando siamo tornati a casa ad un certo punto sul display del mio smartphone è apparso un messaggio: 'Ciao Robin, saresti interessato all'argomento S04? David Wagner, parlerà con il tuo agente lunedì. Buone celebrazioni stasera! Buona fortuna, Michael Reschke'..."