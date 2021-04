Amici 20: Tommaso e Rosa eliminati della terza puntata. Deddy disperato 'Non è giusto!' (Di domenica 4 aprile 2021) . Dop le lacrime di Tommaso, ballerino della squadra di Rudy Zerbi e , arriva il pianto disperato di Deddy che ... Leggi su leggo (Di domenica 4 aprile 2021) . Dop le lacrime di, ballerinosquadra di Rudy Zerbi e , arriva il piantodiche ...

Advertising

fanpage : #Amici20, Tommaso è stato eliminato tra le lacrime dei compagni - fanpage : #Amici20, il messaggio di Giulia Pauselli per Tommaso, eliminato questa sera - MartinaMuraca : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… - SaCe86 : Giulia Pauselli e gli altri professionisti di #Amici20 : i bellissimi messaggi per Tommaso dopo la sua eliminazione - sweetssvnflower : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… -