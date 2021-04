Vaccini, Figliuolo: “Se il sistema regge, a fine settembre si chiude la campagna” (Di sabato 3 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia, Figliuolo sul piano Vaccini: “A fine aprile arriviamo a 500.000 vaccinazioni al giorno, a settembre si chiude la campagna”. Il Commissario all’emergenza in Italia, il Generale Figliuolo, ha parlato dell’andamento della campagna di vaccinazione nel nostro Paese, di quelli che sono gli obiettivi del governo e della struttura commissariale e del lavoro delle Regioni per raggiungere i risultati prefissati. Vaccini, Figliuolo: “Abbiamo messo un punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità” Nel corso della sua intervista ai microfoni de il Corriere della Sera, il Commissario Figliuolo ha fatto il punto sulle persone che devono avere la priorità nella ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021) Emergenza coronavirus in Italia,sul piano: “Aaprile arriviamo a 500.000 vaccinazioni al giorno, asila”. Il Commissario all’emergenza in Italia, il Generale, ha parlato dell’andamento delladi vaccinazione nel nostro Paese, di quelli che sono gli obiettivi del governo e della struttura commissariale e del lavoro delle Regioni per raggiungere i risultati prefissati.: “Abbiamo messo un punto fermo su chi deve essere vaccinato in priorità” Nel corso della sua intervista ai microfoni de il Corriere della Sera, il Commissarioha fatto il punto sulle persone che devono avere la priorità nella ...

Advertising

TgLa7 : ####Figliuolo, tra oggi e domani 1,3 mln dosi ###Astrazeneca ++ Commissario in Sardegna, a brevissimo alta ###disponibilità vaccini - Maxdero : #vaccini la visita del generale #Figliuolo archivia il fallimentare modello Lombardia, per lasciare spazio al model… - giusmo1 : Ultime dalla #Calabria: #Spirli’ accompagna il commissario #Figliuolo, tutto in ordine. E invece: zona rossa, pochi… - ZeniaConfusa : RT @trescogli: Il pistoiese Riccardo Mannelli ha un tratto che mi ricorda Francis Bacon. #vaccini #Figliuolo #COVID19 - serenel14278447 : Figliuolo: «Arrivare a 500 mila vaccini al giorno, aprile è decisivo. Chi dà fiale agli amici? Non so come possa do… -