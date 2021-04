"Un'ora sola vi vorrei per ridere di tutto. Anche delle cose brutte" - (Di sabato 3 aprile 2021) Paolo Scotti Il comico martedì su Raidue in prima serata: "Con buon gusto non ci sono limiti all'ironia" Una risata vi solleverà. E poco importa che questi tempi bui a tutto invitino fuorché al divertimento: «Si può far ridere su qualsiasi cosa. Anche sul dramma. Magari ne verrà fuori una risata amara, come del resto è nella tradizione della commedia all'italiana. Ma quel che conta è soprattutto raccontare la realtà. Magari ridendoci su». Insomma Enrico Brignano non teme, da martedì su Raidue con la seconda serie di Un'ora sola vi vorrei, d'ironizzare tramite monologhi, musica, note di costume e racconti seri su temi tutt'altro che comici quali la pandemia, il Covid, i vaccini E via attualizzando. A cominciare dalle zone rosse pasquali, immagino. «Proprio così. Aprirò ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 aprile 2021) Paolo Scotti Il comico martedì su Raidue in prima serata: "Con buon gusto non ci sono limiti all'ironia" Una risata vi solleverà. E poco importa che questi tempi bui ainvitino fuorché al divertimento: «Si può farsu qualsiasi cosa.sul dramma. Magari ne verrà fuori una risata amara, come del resto è nella tradizione della commedia all'italiana. Ma quel che conta è sopratraccontare la realtà. Magari ridendoci su». Insomma Enrico Brignano non teme, da martedì su Raidue con la seconda serie di Un'oravi, d'ironizzare tramite monologhi, musica, note di costume e racconti seri su temi tutt'altro che comici quali la pandemia, il Covid, i vaccini E via attualizzando. A cominciare dalle zone rosse pasquali, immagino. «Proprio così. Aprirò ...

