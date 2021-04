Torino-Juventus 2-2 | gol e spettacolo nel derby della Mole

(Di sabato 3 aprile 2021) Ilcome al solito ha regalato tante emozioni, con nessuna delle due squadre che si è arresa fino alla fine. A tutte e due le squadre serviva la vittoria, e in campo si è visto. Alla fine delperò non ci sono stati né vincitori né vinti. Infatti il punteggio finale,2-2, regala solamente un punto a testa, che soddisfa più i granata che i bianconeri. CHE COS’E SUCCESSO NEI 90 MINUTI DI GARA? Parte forte la Juve con Ronaldo che al 5° appoggia di testa all’indietro per Chiesa; tiro di prima alto sopra la traversa. Al 10° episodio dubbio nell’area bianconera, con Rincon che ruba palla a un ingenuo Alex Sandro e mette al centro per l’accorrente Belotti che cicca il pallone, ma viene anche abbattuto da De Ligt. Episodio davvero al limite, con ...

Bel gesto di Bentancur sul finale di Torino-Juventus. Ammonito Mandragora, il giocatore bianconero chiede a Fabbri di revocare il cartellino.

Torino-Juventus 2-2 (primo tempo 1-1) Marcatori: 13' p.t. Chiesa (J), 27' p.t. Sanabria (T), 1' s.t. Sanabria (T), 34' s.t. Ronaldo (J) Assist: 34' s.t. Chiellini (J) Torino (3-5-2): Sirigu;

Il Milan gioca una partita sottotono andando in svantaggio all'inizio della ripresa con Quagliarella. Tuttavia l'inferiorità numerica blucerchiata da più possibilità ai rossoneri che nei minuti finali pareggiano.

Emergenza in difesa: Nkoulou non è al meglio, si ferma anche Lyanco ma ha problemi ancora maggiori Pirlo. Per Torino-Juventus il tecnico granata Nicola, visto l'infortunio, deve riorganizzare la difesa.