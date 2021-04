Terzo mandato per sindaci di comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti? A Bergamo riguarda 161 paesi (Di sabato 3 aprile 2021) Rendere possibile il Terzo mandato anche per i sindaci dei comuni che hanno più di 5mila e meno di 15mila abitanti. La modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a cui sta lavorando anche il deputato bergamasco di Cambiamo! Alessandro Sorte, arriverà in commissione affari costituzionali e bilancio il prossimo 12 aprile. “L’articolo 20 (quello che disciplina i mandati dei primi cittadini, ndr) propone di rendere coerenti le norme del Tuel con la nuova legge n.158 del 2017 che introduce misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti – si legge nel testo -, superando il vincolo del doppio mandato e rimettendo esclusivamente ai cittadini la scelta se riconfermare o no il sindaco ... Leggi su bergamonews (Di sabato 3 aprile 2021) Rendere possibile ilanche per ideiche hanno più di 5mila e meno di 15mila. La modifica al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a cui sta lavorando anche il deputato bergamasco di Cambiamo! Alessandro Sorte, arriverà in commissione affari costituzionali e bilancio il prossimo 12 aprile. “L’articolo 20 (quello che disciplina i mandati dei primi cittadini, ndr) propone di rendere coerenti le norme del Tuel con la nuova legge n.158 del 2017 che introduce misure per il sostegno e la valorizzazione deicon popolazione fino a 5mila– si legge nel testo -, superando il vincolo del doppioe rimettendo esclusivamente ai cittadini la scelta se riconfermare o no il sindaco ...

