Super Mario Bros da record | venduta all' asta una rarissima copia sigillata | è il gioco più costoso della storia

(Di sabato 3 aprile 2021) Unadi. per NES,ermeticamente nel suo imballo originale, è stata recentementeall'per una cifra incredibile, ben 660.000 dollari. Si tratta, al momento,cifra più elevata mai sborsata per un videoda collezione. Da cosa deriva tutta questa rarità? Si tratta di unaproveniente dalla quarta ristampa dele, in quanto tale, non possiede il codice "Game-Pak NES-GP" e non presenta il simbolo del trademark solitamente visibile alla destrafrase "Nintendo Entertainment System", aggiunta ufficialmente in tutte le scatole nere dal 1987 in avanti. Leggi altro...