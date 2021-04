Slalom Rocca di Novara | aperte le iscrizioni

Advertising

io_sono_Fra : @PaoloCond L'attesa dello slalom di Giorgio Rocca a Torino 2006 - Andrescamp89 : @PaoloCond Lo slalom speciale di Giorgio Rocca a Torino 2006. Aggiungo in anteprima la gara di Alex Schwazer a Tokyo 2021... -

Ultime Notizie dalla rete : Slalom Rocca

Corriere Nazionale

... Davide(Valbormida) sessantatreesimo, Matteo Copello (Grizzly) sessantacinquesimo e Marco Bianchi (Imperia Alpi Marittime) settantaduesimo. Nelloragazzi, ottima ventunesima piazza per ...... Davide(Coordinamento Valbormida) sessantatreesimo, Matteo Copello (Grizzly) sessantacinquesimo e Marco Bianchi (Imperia Alpi Marittime) settantaduesimo. Nelloragazzi, ottima ...Savona. La 39ª edizione di Pinocchio sugli Sci si è svolta da sabato 27 a martedì 30 marzo all’Abetone. Massimo l’impegno degli sciatori e delle sciatrici liguri in funzione dei migliori risultati. Ne ...Torini: "Sono soddisfatto per i risultati, che testimoniano una crescita complessiva sia tecnica, sia nella partecipazione alle gare, sia nei tesseramenti" ...