Serie C, Matelica-Sambenedettese: ultime di formazione e dove vederla (Di sabato 3 aprile 2021) Appuntamento pre-pasquale alle ore 12:30 nella cornice dell’Helvia Recina di Macerata che darà luogo ad un Matelica-Sambenedettese, match valido per il 34esimo turno di Serie C. Pre gara di Matelica-Sambenedettese I padroni di casa del Matelica si apprestano ad ospitare una diretta concorrente in chiave playoff. Gli uomini di Colavitto sono chiamati al riscatto dopo la batosta d’arresto subita settimana scorsa dal Gubbio. Il 3-0 maturato in Umbria sembra aver obnubilato lo strepitoso ruolino di marcia antecedente allo stesso match. I biancorossi -infatti- erano reduci da ben cinque vittorie in sei gare: figuranti non di poco conto le vittorie con Padova (4-1) e le cinquine rifilate al Legnago prima ed alla Fermana poi. Il vento di risacca dei marchigiani legittimano una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Appuntamento pre-pasquale alle ore 12:30 nella cornice dell’Helvia Recina di Macerata che darà luogo ad un, match valido per il 34esimo turno diC. Pre gara diI padroni di casa delsi apprestano ad ospitare una diretta concorrente in chiave playoff. Gli uomini di Colavitto sono chiamati al riscatto dopo la batosta d’arresto subita settimana scorsa dal Gubbio. Il 3-0 maturato in Umbria sembra aver obnubilato lo strepitoso ruolino di marcia antecedente allo stesso match. I biancorossi -infatti- erano reduci da ben cinque vittorie in sei gare: figuranti non di poco conto le vittorie con Padova (4-1) e le cinquine rifilate al Legnago prima ed alla Fermana poi. Il vento di risacca dei marchigiani legittimano una ...

Advertising

MCalcioNews : Sambenedettese, Maxi Lopez: 'Non abbiamo ricevuto nessuno degli ultimi cinque stipendi. Sabato scenderemo comunque… - IannacciStefano : RT @Luca_Cilli: In serie C i giocatori della Sambenedettese potrebbero scioperare e non giocare la prox gara vs Matelica dato che non prend… - Luca_Cilli : In serie C i giocatori della Sambenedettese potrebbero scioperare e non giocare la prox gara vs Matelica dato che n… - CronacheMc : Serie C - Maxi Lopez e compagni: «Fino ad oggi l’intera rosa della prima squadra ha continuato ad allenarsi e a gio… - ApplausiXIbra : @bennygiardina trasferta di Macerata, per l'esattezza (il Matelica ha uno stadio suo che a malapena andava bene per… -