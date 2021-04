Sampdoria, Ranieri dubbi su Bereszynski: «È arrivato stanco morto» (Di sabato 3 aprile 2021) Claudio Ranieri ha parlato delle condizioni di Bartosz Bereszynski, arrivato stanchissimo dalla Nazionale Claudio Ranieri non ha nascosto le sue perplessità sulla sosta per gli impegni delle nazionali. La Sampdoria ha avuto nove giocatori coinvolti, tre dei quali titolari indiscussi della retroguardia blucerchiata: Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Maya Yoshida. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Ed è proprio il terzino mancino, tornato per ultimo a Bogliasco dal ritiro della Polonia, a preoccupare maggiormente Ranieri che, a margine della conferenza stampa, ha dichiarato: «È arrivato stanco morto. Qualche ora per riposare c’è. Mi auguro che ce la faccia», come riporta La ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Claudioha parlato delle condizioni di Bartoszstanchissimo dalla Nazionale Claudionon ha nascosto le sue perplessità sulla sosta per gli impegni delle nazionali. Laha avuto nove giocatori coinvolti, tre dei quali titolari indiscussi della retroguardia blucerchiata: Bartosz, Omar Colley, Maya Yoshida. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Ed è proprio il terzino mancino, tornato per ultimo a Bogliasco dal ritiro della Polonia, a preoccupare maggiormenteche, a margine della conferenza stampa, ha dichiarato: «È. Qualche ora per riposare c’è. Mi auguro che ce la faccia», come riporta La ...

