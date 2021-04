Sampdoria | Quagliarella | «Rinnovo? Nessuno mi ha chiamato»

(Di sabato 3 aprile 2021) Fabio, attaccante della, ha parlato al termine del pareggio contro il Milan. Le sue dichiarazioni Fabio, attaccante della, ha parlato al termine del pareggio contro il Milan. Le sue dichiarazioni a Sky Sport. «È sempre una grande soddisfazione fare gol, la palla è arrivata, ho dato uno sguardo e ho calciato, è andata bene. Contratto? Non mi ha, dovete chiedere a Ferrero, io vado a avanti per la mia strada. Ranieri è un grandissimo, ma parlano i numeri per lui. Io faccio il professionista, il presidente sa quello che deve fare». CONTINUA A LEGGERE SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Advertising

sampdoria : ? | GOOOOOOOOLLLLLL 56' - PALLONETTO DEL CAPITANOOOOOO! #Quagliarella alza una palombella sulla testa di… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: AC Milan 0-1* Sampdoria *(Quagliarella 57‘) #SSFootball - SkySport : MILAN-SAMPDORIA 1-1 Risultato finale ? ? #Quagliarella (57’) ? #Hauge (87’) ? SERIE A – 29^ giornata ??… - tizianacairati : Milan-Sampdoria 1-1: a Quagliarella replica Hauge a tre minuti dalla fine @corriere - UCSampdoriaFeed : Milan-Samp 1-1, regalo di Hernandez a Quagliarella, pari di Hauge -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Quagliarella

Fabiola arpiona e con un pallonetto al 12' della ripresa porta in vantaggio laNegli istanti successivi Adrien Silva rimedia un cartellino rosso, somma di ammonizioni, e Pioli ...Fabio, attaccante della, ha parlato al termine del pareggio contro il Milan. Le sue dichiarazioni dopo la ...Di fronte c’è la Sampdoria dalla vittoria ritrovata, avversaria dalla classifica senza pretese e a caccia del colpaccio contro il Diavolo in trasferta: alla fine il match termina 1-1 con la Samp in ...Si è concluso in parità sul punteggio di 1-1 l'anticipo delle 12,30 della ventinovesima giornata di Serie A a San Siro tra il Milan e la Sampdoria. Dopo un primo tempo chiuso a ...