Punti vaccinali e personale: l'ospedale di Torrette passa al raddoppio. Ecco il programma per Pasqua e Pasquetta (Di sabato 3 aprile 2021) ANCONA - Il giorno di Pasqua toccherà ai pazienti oncologici. Sul fronte dei vaccini Torrette non si concede tregue festive. Anzi. Con un'azione combinata accelera, come è stato sollecitato dalla ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 3 aprile 2021) ANCONA - Il giorno ditoccherà ai pazienti oncologici. Sul fronte dei vaccininon si concede tregue festive. Anzi. Con un'azione combinata accelera, come è stato sollecitato dalla ...

Advertising

Alberto_Cirio : ????++AGGIORNAMENTO VACCINI Le vaccinazioni di oggi in Piemonte sono state 19.222. Altri 50 punti vaccinali sono pron… - MuriniGianluigi : RT @Alberto_Cirio: ????++AGGIORNAMENTO VACCINI Le vaccinazioni di oggi in Piemonte sono state 19.222. Altri 50 punti vaccinali sono pronti a… - Activnews24 : #Vaccini, superate le 10 mln di somministrazioni, circa 6 mln delle quali nel solo mese di marzo. Negli ultimi gior… - pvsassone : RT @marcopalears: il #governo ha avocato a sè certe decisioni centralizzandole e prendendo l'iniziativa. Qui in #Lombardia ha coinvolto Pos… - rete5tvSulmona : Vaccini, la 3G aderisce alla campagna nazionale con punti vaccinali interni -