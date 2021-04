Omofobia: Mahmood, 'pronto a battermi con tutti i mezzi per legge Zan' (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Quando veniva preso di mira da ragazzino "avevo paura, mi sentivo impotente. Ora invece mi sento potente: grazie al mio mestiere ho la possibilità di essere ascoltato anche quando parlo e non solo quando canto. Ora sì che reagirei. E reagirò, contro chi vuole limitare la libertà sessuale e in definitiva l'identità di chiunque di noi. Sono pronto a battermi con tutti i miei mezzi perché la legge Zan sia approvata". Ad affermarlo senza mezzi termini è Mahmood che, in un'intervista odierna su Repubblica, esprime tutto il suo sdegno per il procrastinarsi dell'approvazione del ddl Zan contro l'omotransfobia. "Che ancora una norma così manchi nell'ordinamento italiano è semplicemente allucinante, da vergognarsi", spiega il cantante. Che sulla sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Roma, 3 apr. (Adnkronos) - Quando veniva preso di mira da ragazzino "avevo paura, mi sentivo impotente. Ora invece mi sento potente: grazie al mio mestiere ho la possibilità di essere ascoltato anche quando parlo e non solo quando canto. Ora sì che reagirei. E reagirò, contro chi vuole limitare la libertà sessuale e in definitiva l'identità di chiunque di noi. Sonoconi mieiperché laZan sia approvata". Ad affermarlo senzatermini èche, in un'intervista odierna su Repubblica, esprime tutto il suo sdegno per il procrastinarsi dell'approvazione del ddl Zan contro l'omotransfobia. "Che ancora una norma così manchi nell'ordinamento italiano è semplicemente allucinante, da vergognarsi", spiega il cantante. Che sulla sua ...

