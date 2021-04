Omicidio Ilenia Fabbri | gravi insulti alla figlia e alla compagna di Nanni

(Di sabato 3 aprile 2021) Arianna e Martina, rispettivamentee fidanzata di Claudio, in carcere per l’, ricevono tremende offese., ha dell’incredibile un risvolto che ha fatto seguito al delitto nel quale ha perso la vita la 46enne uccisa lo scorso 6 febbraio 2021 in casa sua. Leggi anche –> Manuel Di Nicola, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Sia la figlia Arianna che Martina, l'attuale fidanzata di Claudio Nanni , il 54enne in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'della ex moglie - la 46enneFabbri - hanno presentato querela per diffamazione aggravata contro decine di persone che le hanno insultate sul Web proprio nell'ambito delitto avvenuto il ...Per questo motivo la figlia diFabbri, Arianna, insieme all'attuale compagna di Claudio Nanni, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'della 46enne di Faenza sgozzata il 6 ...Omicidio Ilenia Fabbri, insulti in rete alla figlia Arianna: la giovane è stata minacciata per le sue dichiarazioni nei confronti del padre ...Sia la figlia Arianna che Martina, l'attuale fidanzata di Claudio Nanni, il 54enne in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'omicidio della ex moglie - la 46enne Ilenia Fabbri ...