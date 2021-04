Nike | vince una causa storica

(Di sabato 3 aprile 2021)ha fattoa MSCHF per leSatan che in questi giorni avevano sollevato moltissime polemiche. Il colosso di Beaverton, così, ha vinto ed ora l’azienda di Brooklyn sarà costretta a interrompere le vendite della scarpa contenente sangue umano. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato di un paio di scarpemodificate e reinterpretate da MSCHF, un collettivo di Brooklyn conosciuto per le sue creazioni irriverenti Articolo completo: dal blog SoloDonna

Erano realizzate sul modello delle Air 97 e l'azienda americana ne ha chiesto e ottenuto il blocco della vendita. La risposta di Mschf: 'Erano opere d'arte nessuna ...ha vinto la causa sulle 'scarpe sataniche' del rapper Lil Nas ...Alla fine ha vinto la Nike, o almeno in parte, sulla questione delle scarpe con riferimenti satanici. Le Satan Shoes, Nike Air Max 97 modificate, con una goccia di vero sangue umano nelle suole ...New York - Un giudice federale ha dato ragione alla Nike, ordinando la sospensione temporanea delle vendite delle "Satan Shoes" rosse e nere prodotte da una società con sede a New York in ...