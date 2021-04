Napoli-Crotone – Fallito il clean sheet ma contano i tre punti (Di sabato 3 aprile 2021) Si ritorna in campo per la ventinovesima di Serie A, davanti Napoli e Crotone allo Stadio Diego Armando Maradona . Prima dell’inizio di Napoli-Crotone Lorenzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 3 aprile 2021) Si ritorna in campo per la ventinovesima di Serie A, davantiallo Stadio Diego Armando Maradona . Prima dell’inizio diLorenzo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCrotone ?? - CarolRadull : Serie A Fixtures Milan vs Sampdoria 1.30pm Atalanta vs Udinese 4pm Benevento vs Parma 4pm Cagliari vs Verona 4p… - SuperSportTV : #SerieA - HALFTIME: Sassuolo 0-1 Roma Lazio 0-0 Spezia Atalanta 2-1 Udinese Napoli 3-1 Crotone Genoa 1-1 Fiorentin… - podginho84 : Serie A - Napoli 4 Crotone 3 @SerieA @sscnapoli @FcCrotoneOff - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Crotone, i voti di Petrazzuolo: 'Di Lorenzo da 9' -