Napoli, commercianti “ribelli”: scoperti due parrucchieri aperti in zona rossa (Di sabato 3 aprile 2021) Napoli. parrucchieri a lavoro nonostante la zona rossa. In due sono stati scoperti dalla polizia di Stato mentre erano a lavoro. E’ accaduto a Napoli. parrucchieri aperti a Napoli Questa mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in corso Sirena per la segnalazione di un salone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 3 aprile 2021)a lavoro nonostante la. In due sono statidalla polizia di Stato mentre erano a lavoro. E’ accaduto aQuesta mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in corso Sirena per la segnalazione di un salone L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

