Muriel non ce la fa: problema al fianco. Sostituito all'intervallo

Luis Muriel non ce la fa ed è costretto a restare negli spogliatoi nell'intervallo di Atalanta-Udinese: ecco le sue condizioni Primo tempo da applausi per Luis Muriel contro l'Udinese: doppietta che chiude il 2-1 contro i bianconeri al Gewiss Stadium. Sfortuna però per il centravanti colombiano. Come riportato da Sky Sport, Muriel è rimasto negli spogliatoi a fine primo tempo per un problema al fianco. Sostituito dunque il mattatore del primo tempo con Gasperini in ansia per le condizioni del suo attaccante.

