Meloni: «Draghi come Conte. Chiusure a oltranza e ristori-elemosina, così l'economia va a picco» (Di sabato 3 aprile 2021) Un anno perso. Sulla gestione della pandemia il governo Draghi persevera negli errori del suo predecessore. Una strategia fallimentare. Giorgia Meloni, intervistata dal Tempo, denuncia la politica delle Chiusure e dei confinamenti a oltranza. E l'elemosina dei ristori per le categorie senza incassi da 13 mesi. Meloni: a una anno dalla pandemia non è cambiato niente "Un anno dopo siamo praticamente al punto di partenza. Ed ed è surreale che nessuno a Palazzo Chigi abbia l'umiltà di interrogarsi. Di capire cosa ha funzionato e cosa no. Si continua con la politica delle Chiusure generalizzate invece di intervenire sui reali focolai di contagio, a partire dal trasporto pubblico". La leader di Fratelli d'Italia punta i riflettori sui contraccolpi per ...

