Masters1000 Miami, sarà Hubert Hurkacz l'avversario di Jannik Sinner. Sconfitto Rublev in due set (Di sabato 3 aprile 2021) La finale del Masters1000 di Miami sarà di quelle decisamente inattese. A raggiungere il nostro Jannik Sinner all'ultimo atto della manifestazione è il polacco Hubert Hurkacz che ha avuto la meglio sul più quotato Andrey Rublev. Il 24enne nativo di Breslavia ha tirato fuori una delle sue migliori prestazioni in carriera, probabilmente quando contava di più. Un successo meritato quello del tennista numero 37 del mondo che ha impiegato poco meno di un'ora e mezza per vincere 6-3 6-4. Pronti via e Hurkacz è già avanti di un break. Nel secondo game il polacco sale 15-40 sul servizio di Rublev, sfruttando la prima chance a sua disposizione allunga sul 2-0. Il russo, che pure parte con i favori del pronostico, non riesce a ...

